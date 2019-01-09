AUTO IN FIAMME SULLA SS121, LUNGHE FILE
Una vettura ha preso fuoco sulla SS 121 in direzione Paternò, nel tratto compreso tra gli svincoli di Motta S. Anastasia e Piano Tavola. Una Fiat Punto, si è incendiata mentre era in marcia e percorreva la strada. Oscure le cause che hanno portato all'innesco dell'incendio. Immediato la chiamata al 112 e l'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno inviato sul posto la squadra del distaccamento di Paternò, che ha operato per lo spegnimento.
Sul posto anche una pattuglia di carabinieri che ha bloccato la strada per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la zona. Disagi al traffico con lunghe code e rallentamenti.