AUTO IN TESTACODA SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE
A cura di Redazione
16 maggio 2019 08:56
FLASH
Bomba d’acqua su Catania.
Una Smart finisce contro il guardrail dopo un testa coda.
L’incidente si è verificato questa mattina, intorno le ore 08 .00nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo in direzione Siracusa..
Fortunatamente, secondo le prime informazioni, solo tanto spavento, ma nessuno ferito.
Con molta probabilità l’automobilista ha perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale bagnato.
Si segnalano lunghe code