AUTO SI RIBALTA SULLA CATANIA-SIRACUSA IN DIREZIONE CATANIA, UN FERITO

FLASH

Incidente questa mattina sull’autostrada Catania-Siracusa, per cause al momento non note un autovettura sì è ribaltata in territorio di Augusta.

Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Catania in avvicinamento al km 15, per la presenza di un’autovettura ribaltata.

Nell’impatto, l’occupante del mezzo è rimasto ferito, non si conoscono la gravità delle ferite al momento.

Sul posto i soccorsi.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

