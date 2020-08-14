AUTO SI RIBALTA SULLA SS284, FERITO
Grave incidente stradale questa sera poco dopo le ore 22.15 sulla strada stradale 284, tra i comuni di Adrano e BrontePer causa non ancora note il conducente del mezzo ha perso il controllo del...
Grave incidente stradale questa sera poco dopo le ore 22.15 sulla strada stradale 284, tra i comuni di Adrano e Bronte
Per causa non ancora note il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi.
Non sarebbero coinvolti altri veicoli.
Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare le prime cure e trasferire il malcapitato in ospedale per le cure del caso, i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente e mettere in sicurezza il veicolo e la Polizia per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Al momento rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.