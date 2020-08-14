AUTO SI RIBALTA SULLA SS284, FERITO

flashGrave incidente stradale questa sera poco dopo le ore 22.15 sulla strada stradale 284, tra i comuni di Adrano e BrontePer causa non ancora note il conducente del mezzo ha perso il controllo del...

Grave incidente stradale questa sera poco dopo le ore 22.15 sulla strada stradale 284, tra i comuni di Adrano e Bronte

Per causa non ancora note il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi.

Non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare le prime cure e trasferire il malcapitato in ospedale per le cure del caso, i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente e mettere in sicurezza il veicolo e la Polizia per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Al momento rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.