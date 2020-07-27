AUTOARTICOLATO SI RIBALTA A SAN GREGORIO

Lunedì nero per gli automobilisti, per un incidente che si è verificato a San Gregorio in via Catania, dove un Tir, per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato su un fianco, mandando in...

Lunedì nero per gli automobilisti, per un incidente che si è verificato a San Gregorio in via Catania, dove un Tir, per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato su un fianco, mandando in tilt il traffico.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 09.30, fortunatamente secondo le prime informazioni, l’autista è rimasto illeso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Catania al fine di mettere in sicurezza il mezzo e per consentire le operazioni di recupero .

Per i rilievi e la gestione della viabilità, in quanto la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per la rimozione del mezzo, sono presenti i Carabinieri ed i Vigili Urbani di San Gregorio.

IN AGGIORNAMENTO