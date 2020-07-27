95047

AUTOARTICOLATO SI RIBALTA A SAN GREGORIO

Lunedì nero per gli automobilisti, per un incidente che si è verificato a San Gregorio in via Catania, dove un Tir, per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato  su un fianco, mandando in...

27 luglio 2020 11:08
News
Lunedì nero per gli automobilisti, per un incidente che si è verificato a San Gregorio in via Catania, dove un Tir, per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato  su un fianco, mandando in tilt il traffico.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 09.30, fortunatamente secondo le prime informazioni, l’autista è rimasto illeso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti  i Vigili del Fuoco di Catania al fine di mettere in sicurezza il mezzo e per consentire le operazioni di  recupero .

Per i rilievi e la gestione della viabilità, in quanto la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per la rimozione del mezzo, sono presenti i Carabinieri ed i Vigili Urbani di San Gregorio.

 

IN AGGIORNAMENTO

