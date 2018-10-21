AVVISO PROTEZIONE CIVILE 22 OTTOBRE: ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede per la giornata di domani, 22 ottobre, un’allerta ‘gialla’ per rischio idrogeologico pe...

Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede per la giornata di domani, 22 ottobre, un’allerta ‘gialla’ per rischio idrogeologico per tutta la regione Sicilia.

L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.

L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.

“Si raccomanda – conclude la Protezione civile - di dare la massima e tempestiva diffusione del presente Avviso e di informare la SORIS e i Servizi del DRPC-Sicilia competenti per territorio circa l'evoluzione della situazione”.