AVVISTATO A PATERNÒ IL POSTINO DI ‘C’È POSTA PER TE
La troupe di "C'è posta per te" è in questi giorni in Sicilia, per girare alcune puntate della nuova edizione della famosa trasmissione di Canale 5.
Con la divisa e il borsello, in sella alla bici, non poteva di certo passare inosservato per le vie della città: Gianfranco Apicerni, uno dei postini del famoso programma di Canale 5 ‘C’è posta per te’, è stato avvistato a Paternò, ieri sera , 19 Ottobre 2021.
Scatti ‘rubati’ dai passanti lo ritraggono nella zona della nuova rotonda di Corso del Popolo a Paternò, dove è stato notato insieme alla troupe della trasmissione.
Mistero fitto sui motivi della presenza a Paternò, chi è il misterioso destinataria/o dell'invito di Maria De Filippi?
In tanti in paese si interrogano da ieri ma per sapere la risposta bisognerà aspettare gennaio, quando è prevista la messa in onda della puntata.