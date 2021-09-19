BALLANDO ON THE ROAD, MILLY CARLUCCI CERCA TALENTI DEL BALLO A CATANIA

Ballando On the Road riapre i battenti. Dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid, si torna a ballare con il talent itinerante ideato e voluto da Milly Carlucci.Dopo il successo delle ultime stagioni...

Dopo il successo delle ultime stagioni (20mila ballerini, 5mila esibizioni, 200 ore di provini e migliaia di km percorsi in lungo e largo per l’Italia) il tour riparte quest’anno nella sua sesta edizione in una versione rivisitata a causa delle restrizioni Covid ancora in corso.

La prima parte del casting si è svolta virtualmente. La redazione di Ballando On the Road ha ricevuto durante l’estate le iscrizioni corredate dai video-provini che sono stati tutti visionati da Milly Carlucci e Carolyn Smith che hanno scelto coloro che parteciperanno alla fase seguente.

La seconda parte della selezione avverrà in presenza in 3 tappe (nord – centro – sud) e vi parteciperanno solo le 300 unità di ballo (100 per ogni tappa) precedentemente selezionate.

Quest’anno dunque 3 tappe, 6 appuntamenti, dedicati ai ballerini di tutti gli stili e di tutte le età, con la passione per il ballo nel cuore. Prima tappa il 18-19 settembre Treviglio, seconda tappa 25-26 settembre Catania e si termina il 2-3 ottobre a Roma.

Come sempre, insieme alla regina del ballo in tv, l’indomabile Carolyn Smith e i maestri di Ballando con le stelle. I selezionati dalla tappa in presenza avranno la grande occasione di esibirsi nella “finestra” pomeridiana prevista su Rai1, dove verranno giudicati e selezionati dalla giuria composta da Carolyn Smith; Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Otto di loro parteciperanno al torneo “Ballando con te” in diretta il sabato sera a Ballando con le stelle. Per tutti gli altri ballerini ci saranno moltissime occasioni di visibilità e professionale come già avvenuto negli anni scorsi anche grazie alla partnership con il Fini Dance Festival di New York grazie al quale ad esempio, Lorenzo Capeci, ha ottenuto un contratto di apprendistato con la Parsons Dance, prestigiosa compagnia di danza contemporanea newyorkese.

Anche quest’anno, inoltre, Milly Carlucci regala a questi giovani ballerini l’occasione di iscriversi nella categoria PRO: si potrà essere valutati per diventare uno dei nuovi maestri di Ballando con le Stelle 2021. “E’ veramente una grande emozione poter tornare ad incontrare i ballerini e gli appassionati in tutto il territorio italiano- dice Milly Carlucci -. “Sono stati due anni difficili che ci hanno tenuti distanti gli uni dagli altri, ma la comune passione per il ballo non si è mai sopita. E quindi, si ricomincia alla grande!”.

Carlucci in ogni tappa avrà al suo fianco i grandi maestri del ballo e una giuria di esperti guidata da Carolyn Smith. Fra i maestri partecipanti Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Samuel Peron.

Il casting si svolgerà a porte chiuse ma per tutti gli appassionati l’appuntamento è sui profili social di Ballando On The Road. Per iscrizioni e regolamento https://ballandoontheroad.com/