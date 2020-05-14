BANCHE, DA LUNEDÌ RIAPRONO LE FILIALI ANCHE SENZA APPUNTAMENTO: GLI INGRESSI SARANNO CONTINGENTATI

Cambiano le “regole” per l’accesso in banca a partire dal prossimo lunedì 18 maggio, in linea con le disposizioni del governo sulla cosiddetta Fase 2: ingressi contingentati nelle filiali, anche senza...

Nelle filiali sarà rispettato sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, sarà garantita la disponibilità di dispositivi di protezione individuale per tutte le lavoratrici e i lavoratori bancari.

Sono queste le principali novità dell’accordo tra i sindacati bancari Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin con l’Abi secondo il quale verranno valutati i test sierologici per i dipendenti.