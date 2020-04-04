Barbiere aperto nonostante il divieto: sanzioni anche per il cliente
A cura di Redazione
04 aprile 2020 15:47
I Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania, nell’ambito dei servizi volti a far rispettare il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19", hanno sanzionato amministrativamente il titolare di una barberia di via San Domenico Savio, perché sorpreso all’interno del salone a tagliare i capelli ad un cliente, anch’egli destinatario, ovviamente, di provvedimento sanzionatorio.