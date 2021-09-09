BELPASSO A FUOCO IL SOTTOTETTO DI UN'ABITAZIONE

Paura questo pomeriggio, 09 settembre 2021, per un incendio che si è sviluppato in un sottotetto in una abitazione a Belpasso in via Meucci.Per cause in via d'accertamento si è sviluppato un incendio...

Per cause in via d'accertamento si è sviluppato un incendio che ha interessato parzialmente il sottotetto, fortunatamente grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco non ci sono stati feriti.

Quando è partito in fumo, in casa era presente una persona che accorgendosi in tempo è riuscito a mettersi in salvo.

Sul posto sono state intervenute le squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, l'autoscala e un'autobotte dalla Sede centrale del Comando Provinciale di Catania.

La tempestività dei soccorsi ha limitato i danni che altrimenti potevano risultare molto più ingenti visto che le fiamme avrebbero potuto propagarsi rapidamente.