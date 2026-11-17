Belpasso, auto sperona scooter e fugge dopo un diverbio: ferito 15enne di Paternò

Incidente nei pressi della rotonda del centro commerciale. Il giovane paternese soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso con ferite lievi.

BELPASSO – Un ragazzo di 15 anni, residente a Paternò, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 novembre, nei pressi della rotonda del centro commerciale Etnapolis, nel territorio di Belpasso.

Secondo le prime informazioni raccolte, un'automobile avrebbe speronato lo scooter sul quale viaggiava il giovane paternese. Dopo l'incidente si sarebbe verificato un diverbio, al termine del quale il conducente della vettura si sarebbe allontanato dal luogo dell'accaduto.

La dinamica esatta dello scontro è ancora da chiarire. Lo scooter è rimasto fermo sul margine della carreggiata, accanto al guardrail, mentre venivano attivati i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al quindicenne di Paternò, disponendone successivamente il trasferimento al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe riportato soltanto ferite lievi e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Resta da chiarire quanto accaduto nei momenti precedenti allo scontro e le circostanze che avrebbero portato all'allontanamento dell'automobilista dopo il diverbio. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul conducente della vettura coinvolta.