95047

BELPASSO: CAMION TRAVOLGE PEDONE ED AUTO

FLASHGravissimo incidente stradale pochi minuti a Belpasso.Per cause ancora non note, molto probabilmente per la rottura dei freni, un camion con alla guida un uomo è andato a sbattere violentamente c...

A cura di Redazione Redazione
16 aprile 2021 11:48
BELPASSO: CAMION TRAVOLGE PEDONE ED AUTO -
News
Condividi

FLASH

Gravissimo incidente stradale pochi minuti a Belpasso.
Per cause ancora non note, molto probabilmente per la rottura dei freni, un camion con alla guida un uomo è andato a sbattere violentamente contro delle auto travolgendo un pedone.

Pochi i dettagli al momento, secondo le prime informazioni è stato travolto un pedone,  per l'uomo si è reso necessario vista la gravità delle  feriti il trasporto con l'elisoccorso all'ospedale.

Nel violento impatto un autovettura è stata ribaltata.
Sul posto i Vigili del Fuoco, due ambulanze e la polizia municipale di Belpasso

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047