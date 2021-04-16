BELPASSO: CAMION TRAVOLGE PEDONE ED AUTO
Gravissimo incidente stradale pochi minuti a Belpasso.
Per cause ancora non note, molto probabilmente per la rottura dei freni, un camion con alla guida un uomo è andato a sbattere violentamente contro delle auto travolgendo un pedone.
Pochi i dettagli al momento, secondo le prime informazioni è stato travolto un pedone, per l'uomo si è reso necessario vista la gravità delle feriti il trasporto con l'elisoccorso all'ospedale.
Nel violento impatto un autovettura è stata ribaltata.
Sul posto i Vigili del Fuoco, due ambulanze e la polizia municipale di Belpasso
IN AGGIORNAMENTO