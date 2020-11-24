BELPASSO, COVID: L’AVVOCATO BANDIERAMONTE MUORE NELLA NOTTE

Gli appelli sui social e le cure sono risultati insufficienti: l'avvocato Gaetano Bandieramonte è deceduto a causa del Coronavirus.Gaetano Bandieramonte, avvocato, è deceduto stamattina dopo aver cont...

Gaetano Bandieramonte, avvocato, è deceduto stamattina dopo aver contratto il Covid-19. Negli scorsi giorni, anche LiveUnict aveva reso pubblico l’appello diffuso dal figlio. Quest’ultimo aveva, di fatto, chiesto ai guariti da Covid-19 di donare il plasma, ultima speranza per il genitore. Purtroppo, gli aiuti e la terapia non sono bastati.

Oggi anche Daniele Motta, sindaco del Comune di Belpasso, ha annunciato il decesso dell’avvocato.

“Questa mattina è venuto a mancare il nostro concittadino, l’avv. Gaetano Bandieramonte – ha annunciato il primo cittadino del Comune – . Ricoverato da giorni in terapia intensiva presso l’ospedale San Marco di Catania, per lui avevamo fatto appello a donare il plasma iperimmune, l’ultima speranza per salvarlo. Non è stato sufficiente.

Ricordo un professionista serio, preparato, dotato di una grande umanità e bontà e soprattutto un mio amico.

Condoglianze da parte mia e di tutta l’amministrazione alla moglie, i figli e a tutta la famiglia”.