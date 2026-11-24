BELPASSO, ETNAPOLIS: CAMBIA LA GESTIONE DEL FONDO PROPRIETARIO DEL CENTRO COMMERCIAL
Operazione finanziaria da 186 milioni di euro per il fondo immobiliare. Attesa anche per il futuro collegamento con la metropolitana di Catania.
Novità per il centro commerciale Etnapolis di Belpasso. La società Silver Fir Capital SGR è subentrata nella gestione del Fondo Helium, proprietario della struttura commerciale etnea.
L’operazione prevede anche l’ampliamento del patrimonio del fondo, che diventa proprietario di altri due importanti centri commerciali italiani: Grande Cuneo, in Piemonte, e Grande Sud, a Giugliano in Campania.
Nell’ambito dell’operazione è stato sottoscritto un finanziamento complessivo da 186 milioni di euro con UniCredit e Alpha Bank.
Etnapolis si conferma uno dei principali poli commerciali del territorio catanese. Con una superficie commerciale di circa 70 mila metri quadrati e 150 unità, nel corso del 2025 ha superato i 6 milioni di visitatori, registrando una piena occupazione degli spazi commerciali.
Particolare attenzione viene riservata al futuro collegamento con la metropolitana di Catania, attraverso una stazione dedicata che consentirà di raggiungere direttamente il centro commerciale dal capoluogo etneo.
Secondo Lorenzo Baroni, amministratore delegato di Silver Fir Capital SGR, il collegamento con la metropolitana rappresenta un importante elemento per rafforzare ulteriormente il ruolo commerciale di Etnapolis.
Con questa operazione, la società consolida la propria presenza nella Sicilia orientale, puntando sullo sviluppo e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare nel lungo periodo.