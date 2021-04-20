BELPASSO: FURGONE PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA

Un furgone ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, martedì 20 aprile , intorno alle 12.30 in via Giovanni Paolo II, a Belpasso Sul posto sono intervenuti i Vigili del F...

Un furgone ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, martedì 20 aprile , intorno alle 12.30 in via Giovanni Paolo II, a Belpasso Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme e spegnere l’incendio.

A intervenire è stata una squadra del Distaccamento di Paternò con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il veicolo e la zona circostante.

Sul posto pure la Polizia Municipale di Belpasso

Fortunatamente nessun danno alle persone solo tanto spavento, le fiamme hanno seriamente danneggiato il veicolo.