BELPASSO: FURGONE PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA

Un furgone  ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, martedì 20 aprile , intorno alle 12.30 in via Giovanni Paolo II, a Belpasso Sul posto sono intervenuti i Vigili del F...

20 aprile 2021 16:20
News
Un furgone  ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, martedì 20 aprile , intorno alle 12.30 in via Giovanni Paolo II, a Belpasso Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme e spegnere l’incendio.

A intervenire  è stata una squadra del Distaccamento di Paternò  con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il veicolo e la zona circostante.

Sul posto pure la Polizia Municipale di Belpasso

Fortunatamente nessun danno alle persone solo tanto spavento, le fiamme hanno seriamente danneggiato il veicolo.

