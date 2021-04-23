FLASHMomenti di paura e panico oggi intorno alle ore 13 a Belpasso per in incendio scaturito dentro un abitazione a primo piano in via Silva.Sconosciute al momento le cause del rogo, sul posto stanno...

FLASH

Momenti di paura e panico oggi intorno alle ore 13 a Belpasso per in incendio scaturito dentro un abitazione a primo piano in via Silva.

Sconosciute al momento le cause del rogo, sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e di Adrano con il supporto dell'autoscala proveniente da Catania, al fine di domare l incendio e mettere in sicurezza la palazzina.

Paura per la presenza di persone, tra cui bambini e di bombole all'interno, provvidenziale l'intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco che stanno operando per domare l'incendio e mettere in sicurezza la palazzina.

Sul posto due ambulanze per dare i primi immediati soccorsi, i carabinieri e la Polizia municipale di Belpasso.

BELPASSO: INCENDIO IN UN APPARTAMENTO, SOCCORSI SUL POSTO

IN AGGIORNAMENTO