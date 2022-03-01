BELPASSO. INCENDIO IN UN APPARTAMENTO, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO
FLASH
Paura questa sera, 01 Marzo 2022 a Belpasso.
Per cause al momento non note si è verificato un incendio all'interno di un appartamento mansarda in via Regina Elena, in zona Borrello.
Sul posto stanno operando in questi minuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, in supporto un autobotte e l'autoscala proveniente da Catania.
Secondo le primissime informazioni non ci sarebbero persone ferite, in via precauzionale è presente un ambulanza del 118 ed i Carabinieri.
Il traffico al momento è chiuso al traffico per consentire le operazioni di spegnimento di soccorso e della messa in sicurezza dell'abitazione