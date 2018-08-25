BELPASSO: INCIDENTE AUTO-MOTO, TRE FERITI, GRAVE UN GIOVANE

Auto contro scooter, tre feriti: una donna e due giovani che viaggiavano su due ruote, secondo le primissime informazioni, uno è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato d'urgenza in codice rosso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di questa sera nei pressi dello svincolo del centro commerciale di Piano Tavola, in direzione Motta S.Anastasia.

Come detto, sul ciclomotore c'erano due ragazzi mentre alla guida dell'auto una donna.

Lo scontro è stato violentissimo, lievemente traumatizzata anche la signora al volante dell'auto.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 ed i Carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.