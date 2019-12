FLASH

Incidente questa sera intorno alle ore 20.30 sulla strada provinciale sp 14, nella strada che collega piano tavola con Belpasso.

Per cause in via d’accertamento, si e verificato secondo le prime informazioni, un frontale che ha coinvolto una Ford Fiesta e una Fiat 500.

Per fortuna nessuna grave conseguenze per le persone.

Notizia in aggiornamento