Belpasso. Nascondeva parte della droga negli slip: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in Belpasso, hanno arrestato un 53enne del posto ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Hanno “a...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in Belpasso, hanno arrestato un 53enne del posto ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Hanno “ascoltato” quella voce di paese che indicava l’uomo, incensurato, come attivissimo nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti quindi, dopo i necessari accertamenti, si sono presentati presso la sua abitazione per eseguire una perquisizione.

Iniziata la ricerca l’uomo, però, subodorando l’ormai inevitabile guaio giudiziario che stava approssimandosi, ha preferito consegnare spontaneamente sia degli involucri occultati all’interno degli slip che delle buste nascoste dentro un armadio del ripostiglio ed in cucina, tutti contenenti marijuana per un peso complessivo di ben 550 grammi.

Nel prosieguo della perquisizione i militari hanno inoltre rinvenuto anche una bilancia ed un bilancino di precisione, nonché il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi, ovverosia il necessaire del perfetto spacciatore.

L’arrestato, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari. (g/t)