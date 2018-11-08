Belpasso rapina in una tabaccheria del centro

Rapina in una tabaccheria sita in pieno centro a Belpasso. Il fatto è avvenuto poco fa, ai danni di un tabacchi gestito da due anziani. Secondo una prima ricostruzione, due o forse tre uomini con il v...

Rapina in una tabaccheria sita in pieno centro a Belpasso. Il fatto è avvenuto poco fa, ai danni di un tabacchi gestito da due anziani. Secondo una prima ricostruzione, due o forse tre uomini con il volto coperto sono entrati nell'esercizio commerciale, facendosi consegnare l'incasso. Addirittura, si presume che i malviventi abbiano esploso anche dei colpi di pistola, anche se i carabinieri non hanno trovato bossoli a terra, ciò farebbe pensare all'uso di una pistola a salve. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 forse per una donna che a causa della rapina ha avuto un malore. Indagini sono in corso, per cercare di risalire agli autori del furto.