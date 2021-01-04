BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTO, FERITI

Scontro tra due autovetture nella tarda mattina di oggi, 04 Gennaio 2021 a Belpasso.L’impatto è avvenuto tra una Fiat 600 ed una Fiat Bravo all'incrocio della XIX traversa.Sul posto sono prontamente...

Scontro tra due autovetture nella tarda mattina di oggi, 04 Gennaio 2021 a Belpasso.

L’impatto è avvenuto tra una Fiat 600 ed una Fiat Bravo all'incrocio della XIX traversa.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi per prestare le prime cure hai due conducenti, che sono stati entrambi trasportati in ospedale per gli accertamenti necessari, dalle primissime informazioni pare che le loro condizioni non siano gravi.

Richiesto l intervento degli uomini della Polizia Municipale locale per effettuare tutti i rilievi del caso e dirigere il traffico veicolare che ha subito qualche rallentamento e disagi alla circolazione.