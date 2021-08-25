Nello scontro avvenuto stamattina, 25 Agosto 2021, a Belpasso sono tre le persone rimaste feriti, tra questi un bambino di 9 anni.Lo scontro è stato molto violento. La Suzuki si è ribaltata su un fian...

Nello scontro avvenuto stamattina, 25 Agosto 2021, a Belpasso sono tre le persone rimaste feriti, tra questi un bambino di 9 anni.

Lo scontro è stato molto violento. La Suzuki si è ribaltata su un fianco, mentre la Citroen

ha finito la sua corsa contro il muretto di un'abitazione.

Gli occupanti dei mezzi feriti, una donna e una madre con un bimbo, di 9 anni sono stati trasportati al pronto soccorso

dell'ospedale SS. Salvatore di Paternò per

le cure necessarie.

BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA SI RIBALTA. FERITE DUE DONNE ED UN BAMBINO

Incidente avvenuto oggi 25 agosto 2021 poco dopo le ore 09.30 a Belpasso in Via Gramsci incrocio con via Aldo Moro

Lo scontro per cause al vaglio della Polizia Municipale di Belpasso che è intervenuta sul posto ha coinvolto due mezzi, una Suzuki Celerio ed una Citroen C3, quest'ultima a causa del violento impatto si è ribaltata su un lato.

Secondo le primissime informazioni, sono tre i feriti, tra cui un bambino.

Le persone coinvolte sono state soccorse da due ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro e sono state trasferite, all'ospedale pere cure del caso.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite.

Sul Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per le operazioni di soccorso e di sicurezza dei veicoli.