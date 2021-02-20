BELPASSO: SP 15 CHIUSO IL CAVALCAVIA SULLA SS 121

Il danno causato da un grosso camion, che ha toccato il cavalcavia della Sp 15, che passa sopra la Ss 121, ha purtroppo causato la chiusura del cavalcavia, con conseguenti disagi per molti utenti. Inf...

Il danno causato da un grosso camion, che ha toccato il cavalcavia della Sp 15, che passa sopra la Ss 121, ha purtroppo causato la chiusura del cavalcavia, con conseguenti disagi per molti utenti. Infatti per andare a Etnaland, o in quelle zone da Paternò, è ora necessario fare un lunghissimo giro, cosi come per entrare alla zona industriale di Paternò venendo dalla Ss121. Chi deve effettuare questo percorso, ora dovrà passare dal centro abitato di Paternò e compiere un lungo giro, cosa molto difficoltosa soprattutto per i grossi camion. Purtroppo sembra che il danno sia stato più grave del previsto. Ora è necessario controllare meglio la situazione del cavalcavia e vedere se è possibile la riapertura anche parziale o con prescrizioni. E’ importante che si faccia presto, e non si lasci isolata una vasta zona.

Il percorso alternativo è il seguente:

per il senso di marcia da Valcorrente a Paternò, proseguire dalla S.S.121 fino a Paternò, percorrere le SS.PP. 58, 135 oppure 77 quindi ritornare su S.P.15; e viceversa da Paternò direzione Valcorrente.

La S.P. 15 si diparte dall’innesto sulla S.P. 229/I, in contrada Valcorrente, prosegue per la contrada Agnelleria fino a giungere al ponte sul fiume Simeto ed interessa i comuni di Belpasso e Paternò.

La nuova segnaletica sul luogo sarà realizzata e collocata dalla Pubbliservizi S.p.A..