BELPASSO. TACCHEGGIAVANO ABITI AL CENTRO ETNAPOLIS, COPPIA ARRESTATA
I carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato un uomo di 32 e una donna di 27 anni, entrambi di Bronte, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.
I militari erano stati attivati dal personale di vigilanza del centro commerciale Etnapolis, con il quale da tempo hanno instaurato un proficuo rapporto di collaborazione, per un verosimile episodio di taccheggio.
Immediatamente intervenuti, i militari hanno bloccato un uomo e una donna che, usciti dal punto vendita di una nota catena di abbigliamento, si stavano allontanando verso i parcheggi delle auto.
La donna teneva in mano una grossa borsa contenente diversi capi d’abbigliamento per uomo e donna, nonché una piccola tronchesina utilizzata per asportare il dispositivo antitaccheggio.
La coppia era stata notata dal personale di vigilanza mentre, stranamente, provava gli indumenti in camerino uscendone invece poi senza: i due riponevano le placche antitaccheggio, già asportate, all’interno delle tasche degli abiti in esposizione.
Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.