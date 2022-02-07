BELPASSO:SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE ALL'INGRESSO DEL CENTRO COMMERCIALE, UN FERITO

Un incidente stradale si è verificato questa sera, 7 febbraio 2021 intorno alle ore 18.30 sulla sp229i in territorio di Belpasso, nei presso dell'ingresso del Centro Commerciale di Valcorrente.Ad esse...

Un incidente stradale si è verificato questa sera, 7 febbraio 2021 intorno alle ore 18.30 sulla sp229i in territorio di Belpasso, nei presso dell'ingresso del Centro Commerciale di Valcorrente.

Ad essere coinvolte due autovetture, una Ford Fiesta ed una Fiat Panda, che per cause al vaglio da parte dell'autorità si sono violentemente scontrate.

Sul posto si è reso necessario l’intervento di un ambulanza del 118 per dare le prime cure ad una donna, la passeggera della Panda, che è stata immediatamente soccorsa e trasferita all'ospedale di Paternò per tutti i controlli e le cure del caso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Belpasso per tutti i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica.

Notizia in aggiornamento