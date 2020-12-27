“BEVETE VINO, GLI ASTEMI NON VANNO IN PARADISO”. LA BIZZARRA OMELIA DI UN PRETE DI PIACENZA (VIDEO)

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/12/messa.mp4"Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola! Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna! In paradiso...

"Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca-Cola! Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna! In paradiso fratelli miei gli astemi non potranno entrare, perché si beve il vino!".

Sono parole di don Pietro Cesena, parroco della popolosa frazione di Borgotrebbia alla prima periferia di Piacenza. Il video dell'omelia di Natale - interrotta da scroscianti applausi dei fedeli presenti - è già diventato virale sui social.

Don Cesena è un sacerdote molto popolare a Piacenza ed è già apparso agli onori della cronaca quando nello scorso mese di aprile pagò una multa di 400 euro per aver celebrato la messa con i fedeli presenti in un periodo in cui era vietato.