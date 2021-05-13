Tragedia questa mattina a Biancavilla.È accaduto nella mattinata di oggi sul viale dei fiori, strada che collega Adrano a Biancavilla.La vittima è Vito Lanzafame che avrebbe compiuto 18 anni tra due g...

Tragedia questa mattina a Biancavilla.

È accaduto nella mattinata di oggi sul viale dei fiori, strada che collega Adrano a Biancavilla.

BIANCAVILLA: INCIDENTE MORTALE QUESTA MATTINA , LA VITTIMA UN RAGAZZO DI 17 ANNI

La vittima è Vito Lanzafame che avrebbe compiuto 18 anni tra due giorni. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter e stavano andando a scuola, quando, per cause in corso di accertamento, hanno urtato il marciapiede, per poi schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale.

Nel violentissimo impatto il ragazzo è morto, mentre l’altro giovane è rimasto gravemente ferito.

Violento è stato l'impatto e nonostante indossasse il casco, sono state gravissime le ferite che ha riportato il ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni tra due giorni che non gli hanno lasciato scampo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo e prestare soccorso al ferito, che è stato trasportato con l'elisoccorso, atterrato nel campo sportivo di Adrano, all'ospedale Cannizzaro di Catania in condizioni gravi, si trova ricoverato in prognosi riservata

Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente i carabinieri della Stazione di Biancavilla, del nucleo radiomobile della Compagnia di Paternò e i Vigili urbani di Biancavilla.

Un messaggio per ricordare la giovane vittima è stato pubblicato su Facebook dall’oratorio “Don Pino Puglisi” di Biancavilla: «Se ne va un ragazzo che ha condiviso tanti bei momenti, di gioia e di Fede, insieme a tutti noi.

Il nostro Oratorio piange un figlio.

Riposa in Pace, Grande Vito. ❤️»