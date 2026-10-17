Biancavilla, picchia e minaccia la compagna: 54enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

La donna, 53 anni, ha riportato lesioni con una prognosi di 10 giorni. Attivato il Codice Rosso, la vittima è stata trasferita in una casa protetta.

Una lite furibonda di notte e poi l’aggressione da parte del compagno. I Carabinieri intervenuti a Biancavilla, per una violenza domestica su segnalazione del Numero Unico di Emergenza 112, hanno poi arrestato un 54enne.

Una gazzella del Nucleo Radiomobile di Paternò è intervenuta, su attivazione della Centrale Operativa, in un’abitazione nei pressi di via G. Matteotti da dove era partita una richiesta telefonica di aiuto da parte di una 53enne.

In casa gli operanti hanno trovato la donna che sarebbe stata prima minacciata e poi aggredita fisicamente dal compagno dopo una discussione iniziata per futili motivi.

La malcapitata, visibilmente scossa e agitata, poiché presentava i segni dell’azione violenta del compagno è stata trasportata da personale sanitario del 118, allertato dai Carabinieri, presso il Pronto Soccorso di un Ospedale della zona da dove è poi stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Il compagno, trovato anch’egli in casa al momento dell’intervento dei Carabinieri ed identificato per un 54enne, già noto alle Forze dell’Ordine, avrebbe, secondo quanto denunciato più tardi in caserma dalla vittima, costantemente esercitato pressioni psicologiche nei confronti della vittima.

Tali condotte, aggravate ulteriormente da plurime aggressioni fisiche per la costante assunzione di alcool e stupefacenti, avrebbero ingenerato nella donna il timore per la propria incolumità. La 53enne, informata sull’ubicazione e sulle modalità di contatto dei centri antiviolenza, ha accettato la collocazione presso una casa protetta.

I Carabinieri hanno quindi attivato la procedura del “Codice Rosso” e, dopo aver bloccato in sicurezza il 54enne, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, lo hanno arrestato per “maltrattamenti in famiglia”.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato quindi accompagnato presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.