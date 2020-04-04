95047

BLITZ DEL SINDACO AL PORTO DI MESSINA, ANCORA SBARCHI DA VILLA SAN GIOVANNI

Con un vero e proprio blitz, Cateno De Luca anticipa il suo arrivo al Porto di Messina, previsto per le 20.30 e già dalle 18.00 si è recato alla rada San Francesco del porto di Messina e trova ad atte...

04 aprile 2020 20:13
Con un vero e proprio blitz, Cateno De Luca anticipa il suo arrivo al Porto di Messina, previsto per le 20.30 e già dalle 18.00 si è recato alla rada San Francesco del porto di Messina e trova ad attenderlo il caos, ancora una volta a regnare sovrano, all’approdo in Sicilia.

Numerosi mezzi sono sbarcati nella circostanza a Messina, con una lunga fila di auto, compresi due camper di nomadi.

Il commento del sindaco:  “Quannu u iattu non c’è, u surici balla”

Il sindaco metropolitano si prepara adesso alla protesta serale contro il governo e rimarca: “E’ una battaglia di territorio della Sicilia e dei veri siciliani”. Ed ancora: “Stasera nessuno esca di casa, ora scendo in trincea”

FOTO PAGINA SOCIAL DEL SINDACO DE LUCA

