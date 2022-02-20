Bonus psicologo, come funziona e chi può richiederlo
l bonus psicologo arriverà a 600 euro all'anno e potrebbe riguardare circa 18 mila persone: sarà parametrato in base all'Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro puntando a favorire i redditi più bassi.
L'emendamento, a prima firma del deputato Pd Filippo Sensi, è stata approvato come modifica al dl milleproroghe dopo un lungo pressing.
In tutto vengono stanziati ulteriori 20 milioni nel 2022, di cui metà per finanziare il bonus e l'altra metà per il reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze del Covid.