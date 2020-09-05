BOOM DI CONTAGI IN SICILIA: REGISTRATI NELL'ISOLA 114 CASI. IN ITALIA 1.695 NUOVI POSITIVI E 16 MORTI

Boom di nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 114 casi, 36 in più rispetto alla giornata di ieriSono 88 le persone ricoverate in ospedale, 12 in terapia intensiva (+1),...

Boom di nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 114 casi, 36 in più rispetto alla giornata di ieri

Sono 88 le persone ricoverate in ospedale, 12 in terapia intensiva (+1), raggiunta quindi quota 100 per quanto riguarda gli ospedalizzati. Sono 1243 in isolamento domiciliare; in totale, dall'inizio della pandemia sono 4.679 i casi registrati in Sicilia. Boom anche di guariti: +54 e adesso sono, in totale, 3047. Un decesso, in realtà avvenuto ieri, nel Ragusano, che fa salire le vittime a 289.

Nel dettaglio.

Palermo 45

Trapani 37

Catania 14

Messina 11

Enna 3

Agrigento 2

Ragusa 2

10 sono migranti ospiti sulla motonave Allegra nel porto di Trapani.

DATI ITALIA

• CASI +1695 su 107658 tamponi (ieri +1733 su 113085)

di cui 976 casi da screening

• MORTI +16 (ieri +11)

• GUARITI +583 (ieri +537)

• TER INT +0 (ieri +1, tot 121)

• RICOVERI +13 (ieri +102, tot 1620)

• POSITIVI +1095 (ieri +1184, tot 31194)