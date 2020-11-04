BRONTE: OGGI I FUNERALI DI MATTEO E FABIANA, LUTTO CITTADINO

Arriva anche dal sindaco Pino Firrarello uno dei tanti messaggi di cordoglio che ricordano Matteo Pappalardo e Fabiana Basile, i due ragazzi di Bronte vittime di un tragico incidente, la domenica sera...

Arriva anche dal sindaco Pino Firrarello uno dei tanti messaggi di cordoglio che ricordano Matteo Pappalardo e Fabiana Basile, i due ragazzi di Bronte vittime di un tragico incidente, la domenica sera intorno alle 22,45, sulla Ss 120 nei pressi di Maletto, ma in territorio di Bronte. «Cari amici – scrive il sindaco – con lo strazio nel cuore comunico la scomparsa di due giovani concittadini, che stanotte hanno perso la vita in un tragico incidente. Bronte piange due ragazzi meravigliosi, di cui conoscevamo la gioia, la spensieratezza, l’amabilità e l’immancabile sorriso della gioventù, sempre acceso tra le labbra. A nome di tutto il paese, mi stringo attorno al dolore dei cari, a cui va il nostro pensiero più affettuoso». Matteo, 20 anni, lavorava con il padre in un’azienda di infissi, Fabiana, invece, 20 anni li avrebbe compiuti fra poco, ma già lavorava in un laboratorio dolciario di Bronte. «Era una ragazza solare – dice il suo datore di lavoro – con cui ci trovavamo bene, a breve le avremmo rinnovato il contratto in scadenza». Il ricordo di Fabiana arriva anche dalla dirigente della scuola Radice di Bronte, Maria Pia Calanna, dove la ragazza si era diplomata lo scorso anno con il massimo dei voti. E anche Antonio Lombardo, direttore di una scuola di danza in cui Fabiana era iscritta, ricorda l’allieva. Tante le persone che si sono strette alle due famiglie, anche se l’emergenza Covid ha limitato le visite a casa. Le due famiglie sono distrutte dal dolore. Qualcuno dei familiari più stretti ha dovuto ricorrere anche alle cure del 118 fatto intervenire a casa.

Il dolore è atroce e ancora non si riesce a credere a quanto accaduto. Migliaia i messaggi di cordoglio che hanno fatto dimenticare il periodo già critico per la pandemia in corso. Parole di affetto e vicinanza che potranno solamente alleviare un dolore immenso. Due giovani pieni di speranze, già con le idee chiare e un percorso lavorativo che non li aveva costretti ad andare via dal paese in cui sono cresciuti. Purtroppo è stato il destino a portarli via, un destino che li aveva uniti e che li ha fatti morire insieme, vicini proprio come in una foto postata sui social appena qualche giorno fa in cui erano insieme, sorridenti e felici. Il sindaco Firrarello, oltre al messaggio di cordoglio, ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino per oggi giorno dei funerali che si saranno celebrati alle 12 in piazza Saitta, all’aperto per evitare assembramenti in ossequio alle misure di contenimento della pandemia.