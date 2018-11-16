BUTERA(CL) , DUE MORTI E QUATTRO FERITI, GRAVE INCIDENTE SULLA STATALE 626
Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente stradale, che ha coinvolto un furgone e due autovetture, sulla statale 626 "Della Valle del Salso", a Butera, in provincia di...
A cura di Redazione
16 novembre 2018 14:16
Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente stradale, che ha coinvolto un furgone e due autovetture, sulla statale 626 "Della Valle del Salso", a Butera, in provincia di Caltanissetta. Lo si apprende dall'Anas, che è presente sul posto con della squadre assieme a personale delle forze dell'ordine e del 118. La strada dove è avvenuto lo scontro è stata provvisoriamente chiusa al traffico.