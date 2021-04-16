CACCAMO, TIR IN BILICO SUI TETTI: RISCHIA DI CADERE SU PALAZZINA

Un tir per cause in corso di accertamento è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini a Caccamo nel Palermitano. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia una palazzina dove abitano sei famiglie.I car...

Un tir per cause in corso di accertamento è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini a Caccamo nel Palermitano. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia una palazzina dove abitano sei famiglie.

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare l'immobile. Sono tuttora in corso le operazioni per cercare di rimuovere il veicolo ed evitare gravi danni alla costruzione.

Al momento le famiglie sono tutte fuori dalle abitazioni e in attesa che l'allarme possa rientrare.

Dovranno intervenire i vigili del fuoco con una grossa gru, ma i tempi non saranno brevi per rimuovere il mezzo ed fare tornare i residenti nelle proprie abitazioni.

"Abbiamo sentito un forte boato verso le 8.30 - dicono i residenti - Sembrava un grosso tuono. Poi siamo stati chiamati dai carabinieri che hanno invitato tutti ad uscire da casa.

Siamo davvero preoccupati perché il mezzo potrebbe ancora cadere e finire sulla palazzina. Siamo molto spaventati. Siamo dovuti uscire di corsa da casa. E' una mattinata che non dimenticheremo mai". (ANSA).