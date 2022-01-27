CAGLIARI: VUOLE VACCINARSI AL POSTO DELL'AMICO NO-VAX IN CAMBIO DI UNA CENA AL RISTORANTE: ARRESTATO

Voleva farsi vaccinare usando documenti fasulli. Per questo un giovane disoccupato, di 30 anni, è stato arrestato dalla polizia a Cagliari. Gli accertamenti degli investigatori hanno chiarito – si spi...

Voleva farsi vaccinare usando documenti fasulli. Per questo un giovane disoccupato, di 30 anni, è stato arrestato dalla polizia a Cagliari. Gli accertamenti degli investigatori hanno chiarito – si spiega – che il soggetto si era presentato all’hub della Fiera per ricevere la prima dose del vaccino anticovid, ma non era la persona indicata nei documenti fatti vedere all’infermiera dell’accettazione.

Un amico no vax, infatti, gli aveva dato la propria carta di identità e la tessera sanitaria per ricevere il vaccino al posto suo, in cambio di una cena al ristorante.

Sulla carta di identità aveva sostituito la sua fotografia con quella del 30enne. Quando è arrivato il suo turno, l’uomo ha fatto vedere i documenti all’infermiera, ma accanto era presente un poliziotto che si è accorto del falso e ha svelato il tranello.

Gli uomini della seconda sezione della Mobile erano presenti nell’hub proprio per vigilare sulla regolarità delle procedure di vaccinazione e a tutela del personale sanitario contro eventuali atti dimostrativi di persone contrarie al vaccino. Proprio l’amico no vax dell’arrestato, un quarantenne di Cagliari, gestore di un autonoleggio, è stato denunciato per concorso nel reato di uso di documento falso.

Il giovane arrestato dovrà rispondere anche dei reati di sostituzione di persona e di falsa attestazione di identità a pubblico ufficiale. Su disposizione del pubblico ministero il 30enne, pregiudicato, è stato messo ai domiciliari.