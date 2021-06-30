CALDO: A PATERNO’ ALLE 14 TEMPERATURA DI 42,9°, NOTO CON 45° LA CITTÀ’ PIÙ CALDA DELLA SICILIA

Come previsto le temperature in Sicilia sono aumentate nella giornata di oggi, e da domani l’ondata di caldo africano dovrebbe registrare una diminuzione delle temperatureTemperature altissime in tu...

Come previsto le temperature in Sicilia sono aumentate nella giornata di oggi, e da domani l’ondata di caldo africano dovrebbe registrare una diminuzione delle temperature

Temperature altissime in tutta la Sicilia nella giornata di oggi, 30 Giugno 2021 a Paternò alle ore 14 si registra la temperatura di ben di 42.9° come certificato dalla rete regionale Sias, dato che probabilmente continuerà a salire nelle prossime ore.

Alle ore 14.00 la città piu calda della Sicilia è stata NOTO con 45°, seguita da Paternò con i 42,9° e da Lentini con 41,9°

Oggi la Protezione Civile prevedeva un ondata anomala di calore con livello 3 (rosso).

Nel dettaglio, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede per Catania, per domani, 01 Luglio , bollino giallo e allerta 1, con temperature tra 30 e 36 gradi e una massima percepita di 37 gradi e allerta verde, per giorno 02 Luglio.

Il livello 2 indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Il livello 3 indica condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio, come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Si raccomanda cautela e in particolare di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18.

Consigli generali:

Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00)

Evita le zone particolarmente trafficate, ma anche i parchi e le aree verdi, dove si registrano alti valori di ozono, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti

Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata

Trascorrere le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca

Utilizza correttamente il condizionatore. Se hai solo un ventilatore utilizzalo seguendo alcuni accorgimenti

Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata

Indossa indumenti chiari, leggeri in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole.

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Bevi liquidi, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche

Segui un’alimentazione leggera, preferisci la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti deperibili (es. latticini, carne,) in quanto elevate temperature possono favorire la proliferazione di germi patogeni causa di patologie gastroenteriche

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente terapie in corso ma consulta il tuo medico curante per eventuali adeguamenti della terapia farmacologica

Fai attenzione alla corretta conservazione dei farmaci, tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta e riponi in frigorifero quelli che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25-30°C

Se l’auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11.00-18.00). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole

Assicurati che le persone malate e/o costrette a letto, non siano troppo coperte

Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Nelle persone anziane un campanello di allarme è la riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che può indicare un peggioramento dello stato di salute.

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

Questi i dieci consigli utili del Ministero della Salute per combattere il caldo:

1. Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata

2. Abbigliamento leggere e adeguato

3. Rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro

4. Ridurre la temperatura corporea

5. Ridurre il livello di attività fisica.

6. Bere con regolarità ed alimentarsi in maniera corretta.

7. Se si esce in macchina adottare alcune precauzioni.

8. Conservare correttamente i farmaci

9. Adottare precauzioni particolari in caso di persone a rischio.

10. Sorvegliare e prendersi cura delle persone a rischio.