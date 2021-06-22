CALDO: A PATERNO' IL RECORD CON 42°ALLE ORE 13

Che a fine giugno a Paternò faccia caldo rischia di essere una non notizia,Certo, il dato però è significativo visto che in questa giornata di giugno, 22 Giugno 2021 a Paternò alle ore 13 si registra...

Che a fine giugno a Paternò faccia caldo rischia di essere una non notizia,

Certo, il dato però è significativo visto che in questa giornata di giugno, 22 Giugno 2021 a Paternò alle ore 13 si registra la temperatura ben di 42°

Colonnina di mercurio su sino a toccare i 42,1°C come certificato dalla rete regionale Sias, la città piu calda della Sicilia, dato che probabilmente continuerà a salire nelle prossime ore.

L'ondata di calore infernale, che sta investendo con una certa forza la Sicilia non si attenuerà anzi come rende noto il servizio di Protezione civile sulla base del bollettino diramato dal Centro di competenza nazionale per domani, 23 Giugno 2021, è prevista un ondata di calore con livello di criticità 3 (rosso).

Il livello 3 indica condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio, come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Si raccomanda cautela e in particolare di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18.