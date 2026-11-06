SANITÀ – DONAZIONE DI ORGANI Caltagirone, dona cuore, fegato, reni e cornee: il grande gesto che può salvare altre vite

Prelievo multiorgano all’ospedale Gravina con le équipe dell’ISMETT di Palermo. Una complessa procedura che offre nuove speranze ai pazienti in attesa di trapianto.

CATANIA - Un prelievo multiorgano e di tessuti è stato eseguito all’Ospedale “Gravina” di Caltagirone. Il donatore è un uomo, ricoverato presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio. Prelevati cuore, fegato, reni e cornee. L’intervento ha richiesto un articolato lavoro multidisciplinare, che ha coinvolto i professionisti del presidio ospedaliero e le équipe specialistiche dell’ISMETT di Palermo.

«La donazione rappresenta uno dei valori più alti della solidarietà umana e della responsabilità collettiva - dichiara il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. A questo valore si affianca il lavoro di professionisti che, attraverso competenza e collaborazione, rendono possibile il percorso di donazione. Quanto realizzato a Caltagirone si inserisce nella crescita della nostra rete aziendale, che intendiamo continuare a sostenere, valorizzando il contributo di tutti i presidi ospedalieri. Ai familiari del donatore rivolgiamo il nostro sentimento di vicinanza e gratitudine, così come a tutti gli operatori che hanno partecipato a questo delicato intervento».

La procedura è stata effettuata secondo il protocollo DCD (Donation after Circulatory Death), conosciuto come donazione a cuore fermo. Questa modalità consente di prelevare gli organi dopo che la circolazione del sangue si è arrestata e la morte è stata accertata secondo le procedure previste dalla legge.

«Il percorso realizzato a Caltagirone conferma la capacità dei nostri presidi ospedalieri di affrontare procedure cliniche di elevata complessità - sottolinea il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Giovanni Francesco Di Fede -. Il nostro impegno è rendere queste attività sempre più strutturate. È un lavoro che coinvolge l’intera Azienda e che punta a valorizzare le potenzialità di ogni presidio ospedaliero».

«La donazione a cuore fermo ha ampliato le possibilità di prelevare organi destinati al trapianto, offrendo nuove opportunità ai pazienti in lista d'attesa - spiega Giorgio Battaglia, coordinatore del Centro Regionale Trapianti Sicilia -. Estendere queste procedure a un numero crescente di ospedali significa valorizzare il potenziale di donazione e rafforzare la capacità di risposta della rete trapiantologica regionale».

Il coordinamento clinico e organizzativo

Il percorso di donazione è stato coordinato dall’UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Gravina”, diretta da Fabio Interlandi, coordinatore locale trapianti, con il coinvolgimento del personale medico, infermieristico e sociosanitario dell’Unità operativa. Le attività infermieristiche sono state coordinate da Maria Leggio.

La procedura ha richiesto inoltre un approccio multidisciplinare, con il coinvolgimento delle UOC di Anatomia Patologica, Cardiologia-Emodinamica, Chirurgia, Neurologia, Oculistica, Radiologia e Urologia.

Il prelievo degli organi è stato eseguito dalle équipe specialistiche dell’ISMETT di Palermo, con il contributo del personale infermieristico e sociosanitario del Blocco Operatorio Centrale dell’Ospedale “Gravina”, coordinato da Arturo Salemi.

Il prelievo delle cornee è stato eseguito da Vincenzo Fisichella, dirigente medico dell’UOC di Oculistica dell’Ospedale “Gravina”, con l’assistenza infermieristica di Salvatore Malizia.

Le diverse fasi del percorso sono state condotte in raccordo con la Direzione medica di presidio, il Centro Regionale Trapianti Sicilia e il Comitato Ospedaliero per il Procurement di Organi e Tessuti dell’Asp di Catania, nel rispetto delle procedure previste per la donazione e il prelievo di organi e tessuti.