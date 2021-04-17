CALTAGIRONE. SEQUESTRATA UNA DISCARICA ABUSIVA: DENUNCIATO IL PROPRIETARIO DEL FONDO AGRICOLO

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato un 56enne del posto per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.Nel corso della loro attività di perlustrazione i militari, in lontan...

I Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno denunciato un 56enne del posto per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Nel corso della loro attività di perlustrazione i militari, in lontananza, avevano notato del fumo sprigionarsi da un terreno in una zona periferica del paese ma posto nelle vicinanze di abitazioni, così, per sincerarsi di quanto stesse accadendo, ranno raggiunto il sito verificando che si trattava di un fondo recintato utilizzato dal proprietario come discarica di rifiuti pericolosi.

In particolare i militari hanno verificato che il fumo proveniva da una costruzione diroccata, al cui interno ardevano i rifiuti che già precedentemente avevano richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per il relativo spegnimento.

La presenza di residui di precedenti incendi, unitamente alla presenza della grande quantità di rifiuti accatastati in quell’area, era testimonianza del fatto che l’uomo era solito appiccare il fuoco per effettuarne la loro raffinazione, ciò però generando l’inquinamento del suolo e gli inevitabilmente malsani miasmi che si propagavano verso le abitazioni circostanti.