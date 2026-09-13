Caltagirone, tragico incidente all’alba: muore un giovane di 22 anni

Sul posto Polizia di Stato e Carabinieri, accertamenti sulla dinamica

Tragedia della strada nelle prime ore del mattino a Caltagirone, in provincia di Catania.

Un giovane di 22 anni, indicato con le iniziali L.M., ha perso la vita in seguito a un incidente stradale autonomo avvenuto intorno alle 4:40 in via Croce del Vicario.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo viaggiava a bordo di una Mercedes Classe A quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è rimasto coinvolto nel grave sinistro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Caltagirone e Grammichele, con un equipaggio medicalizzato, che hanno tentato di prestare soccorso al giovane. Purtroppo, nonostante i tentativi effettuati, per il 22enne non c’è stato nulla da fare.

Il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche Polizia di Stato e Carabinieri. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause che hanno portato all’incidente.

La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità, colpita dall’ennesima tragedia sulle strade.