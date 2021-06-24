95047

CALTANISSETTA, INSODDISFATTI DEL RICEVIMENTO VANNO VIA SENZA PAGARE, INTERVIENE AL POLIZIA

C'è stato un finale festa movimentato in un agriturismo di Caltanissetta. Non essendo stati soddisfatti del servizio, una famiglia è andata via senza pagare il conto.Stavano festeggiando la prima comu...

A cura di Redazione Redazione
24 giugno 2021 17:17
CALTANISSETTA, INSODDISFATTI DEL RICEVIMENTO VANNO VIA SENZA PAGARE, INTERVIENE AL POLIZIA -
News
Condividi

C'è stato un finale festa movimentato in un agriturismo di Caltanissetta. Non essendo stati soddisfatti del servizio, una famiglia è andata via senza pagare il conto.

Stavano festeggiando la prima comunione della figlia. "Il servizio è scadente e noi non paghiamo il conto", questo quanto si è sentito dire il proprietario dai genitori della bambina.

Nel frattempo, alcuni presenti avevano allertato la polizia che è arrivata poco dopo.

Agli agenti i proprietari hanno riferito che al termine del pranzo per festeggiare la comunione della bambina, i genitori si erano lamentati del servizio a loro dire scadente e, dopo invettive e ingiurie, sono andati via senza saldare il conto.

La polizia a quel punto ha rintracciato la famiglia che era andata via senza pagare. I genitori della festeggiata hanno riferito agli agenti che in realtà erano andati via soltanto per sottrarsi alla lite.

Dopo il chiarimento, e l'intervento della polizia, il conto è stato saldato.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047