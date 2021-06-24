CALTANISSETTA, INSODDISFATTI DEL RICEVIMENTO VANNO VIA SENZA PAGARE, INTERVIENE AL POLIZIA

C'è stato un finale festa movimentato in un agriturismo di Caltanissetta. Non essendo stati soddisfatti del servizio, una famiglia è andata via senza pagare il conto.Stavano festeggiando la prima comu...

C'è stato un finale festa movimentato in un agriturismo di Caltanissetta. Non essendo stati soddisfatti del servizio, una famiglia è andata via senza pagare il conto.

Stavano festeggiando la prima comunione della figlia. "Il servizio è scadente e noi non paghiamo il conto", questo quanto si è sentito dire il proprietario dai genitori della bambina.

Nel frattempo, alcuni presenti avevano allertato la polizia che è arrivata poco dopo.

Agli agenti i proprietari hanno riferito che al termine del pranzo per festeggiare la comunione della bambina, i genitori si erano lamentati del servizio a loro dire scadente e, dopo invettive e ingiurie, sono andati via senza saldare il conto.

La polizia a quel punto ha rintracciato la famiglia che era andata via senza pagare. I genitori della festeggiata hanno riferito agli agenti che in realtà erano andati via soltanto per sottrarsi alla lite.

Dopo il chiarimento, e l'intervento della polizia, il conto è stato saldato.