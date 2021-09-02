CALTANISSETTA, MINACCIA GLI INFERMIERI CON UNA FORCHETTA PERCHÉ GLI VIETANO DI FUMARE IN REPARTO

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 35enne, gravato da precedenti di polizia, avvisato oralmente dal Questore, per il reato di violenza o minacc...

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 35enne, gravato da precedenti di polizia, avvisato oralmente dal Questore, per il reato di violenza o minaccia a un incaricato di un pubblico servizio.

Nel pomeriggio di domenica l’equipaggio di una volante, a seguito di richiesta d’intervento pervenuta presso la sala operativa della Questura, è intervenuto presso il reparto ortopedia dell’ospedale Sant’Elia, poiché era stato segnalato un paziente ricoverato che disturbava gli altri degenti.

L’uomo, come raccontato agli agenti dal personale sanitario in servizio nel reparto, sin dal suo ricovero, ha assunto un atteggiamento ostile verso medici e infermieri poiché non assecondavano le sue pretese: fumare all’interno del reparto e ricevere visite dei parenti.

Alla presenza dei poliziotti, che hanno invitato l’ostile paziente ad assumere un atteggiamento corretto all’interno del reparto, questi ha insultato e minacciato gli infermieri, disturbando gli altri degenti ricoverati.

E’ il caso di ricordare che gli infermieri, in funzione del servizio pubblico prestato, sono incaricati di un pubblico servizio funzione equiparata dal codice penale a quella di pubblico ufficiale, e chi usa violenza o minaccia contro di essi è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.