CAMBIANO TARGA AD AUTO RUBATA A SIRACUSA, DENUNCIATI PADRE E FIGLIO
I poliziotti del Commissariato sezionale “Borgo Ognina” hanno denunciato due soggetti di 47 e 28 anni per il reato di riciclaggio.
I due, padre e figlio con precedenti per reati contro il patrimonio, erano dediti al riciclaggio delle auto rubate: all’interno del garage di pertinenza della loro abitazione, veniva infatti rinvenuta dagli agenti del predetto Commissariato una Fiat 500 risultata rubata nel siracusano qualche giorno addietro.
Alla macchina era stata apposta la targa di un’altra auto dello stesso colore e modello e contraffatto il numero di telaio, di modo che anche in caso di controllo, nessuno potesse sospettare della provenienza furtiva del veicolo.
Pertanto, i due soggetti venivano indagati in concorso per il reato di riciclaggio.
La Fiat 500 veniva invece riconsegnata ai legittimi proprietari.