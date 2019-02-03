CAMION A FUOCO A GERBINI, NESSUN FERITO
A cura di Redazione
03 febbraio 2019 19:06
+++FLASH+++
Autoarticolato a fuoco questa mattina intorno alle ore 05, nei pressi di Gerbini.
Il mezzo, che trasportava arance, per cause in via d'accertamento è stato avvolto dalle fiamme.
Il conducente, da quanto appreso, notando l’incendio del rimorchio è riuscito a fermarsi in tempo e a accostare.
Nessun danno per l’uomo, che è rimasto illeso,
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.