95047

CAMION A FUOCO A GERBINI, NESSUN FERITO

+++FLASH+++Autoarticolato a fuoco questa mattina intorno alle ore 05, nei pressi di Gerbini.Il mezzo, che trasportava arance, per cause in via d'accertamento è stato avvolto dalle fiamme.Il conducente...

A cura di Redazione Redazione
03 febbraio 2019 19:06
CAMION A FUOCO A GERBINI, NESSUN FERITO -
News
Condividi

+++FLASH+++

Autoarticolato a fuoco questa mattina intorno alle ore 05, nei pressi di Gerbini.

Il mezzo, che trasportava arance, per cause in via d'accertamento è stato avvolto dalle fiamme.

Il conducente, da quanto appreso, notando l’incendio del rimorchio è riuscito a fermarsi in tempo e a accostare.

Nessun danno per l’uomo, che è rimasto illeso,

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento  le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047