CAMION IN FIAMME DENTRO LA GALLERIA SULLA TANGENZIALE, TRAFFICO BLOCCATO

15 maggio 2020 14:28
Un autocarro ha preso fuoco pochi intorno le ore 13.45 sulla tangenziale di Catania dentro la galleria, pressi dello svincolo  svincoli Gravina, sulla corsia in direzione Messina.

Per gli occupanti del mezzo , secondo le prime informazioni solo una grande paura e nessuna conseguenza. Sul posto 3 i vigili del fuoco e due ambulanze.

In corso le operazioni di spegnimento e di sicurezza del tratto stradale.

Al momento che scriviamo tangenziale chiusa in entrambi sensi di marcia, chi proviene da Misterbianco, uscita obbligatoria Gravina.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

