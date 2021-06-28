95047

CAMION IN PANNE SULLA SS121, CODE DIREZIONE PATERNÒ

FLASHPer fortuna non si tratta di nessun incidente, ma soltando di un camion che è  rimasto in panne sulla ss121, oggi 28 giugno 2021, un centinaio di metri dopo il rifornimento dello svincolo centro...

A cura di Redazione Redazione
28 giugno 2021 17:38
CAMION IN PANNE SULLA SS121, CODE DIREZIONE PATERNÒ -
News
Condividi

FLASH

Per fortuna non si tratta di nessun incidente, ma soltando di un camion che è  rimasto in panne sulla ss121, oggi 28 giugno 2021, un centinaio di metri dopo il rifornimento dello svincolo centro commerciale direzione Paternò.

Al momento si segnaliamo lunghe code, a partire dallo svincolo di Etnapolis.

Nel tratto interessato il traffico viene fatto transitare su un unica corsia.

Sul posto presente la Polizia Stradale e gli uomini dell'Anas.

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047