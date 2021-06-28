CAMION IN PANNE SULLA SS121, CODE DIREZIONE PATERNÒ
Per fortuna non si tratta di nessun incidente, ma soltando di un camion che è rimasto in panne sulla ss121, oggi 28 giugno 2021, un centinaio di metri dopo il rifornimento dello svincolo centro commerciale direzione Paternò.
28 giugno 2021 17:38
Per fortuna non si tratta di nessun incidente, ma soltando di un camion che è rimasto in panne sulla ss121, oggi 28 giugno 2021, un centinaio di metri dopo il rifornimento dello svincolo centro commerciale direzione Paternò.
Al momento si segnaliamo lunghe code, a partire dallo svincolo di Etnapolis.
Nel tratto interessato il traffico viene fatto transitare su un unica corsia.
Sul posto presente la Polizia Stradale e gli uomini dell'Anas.