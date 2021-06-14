CAMION SI RIBALTA SULL'A18. USCITA OBBLIGATORIA ACIREALE

Incidente stradale questa mattina intorno alle 6 sull'autostrada A18 la Catania Messina .Il sinistro si è verificato all’altezza del casello di Giarre, in direzione Messina, per cause da accertare l'a...

Incidente stradale questa mattina intorno alle 6 sull'autostrada A18 la Catania Messina .

Il sinistro si è verificato all’altezza del casello di Giarre, in direzione Messina, per cause da accertare l'autista di un Tir ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è ribaltato adagiandosi su un fianco occupando interamente la carreggiata

Il traffico, è completamente paralizzato già dal casello d’ingresso di San Gregorio.

Al momento uscita obbligatoria ad Acireale per chi deve proseguire verso Messina.

Sul posto i sanitari del 118 , i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale e agenti della polizia stradale.

Fonte foto: Acireale Social (Facebook)