95047

CAMION SI RIBALTA SULL'A18. USCITA OBBLIGATORIA ACIREALE

Incidente stradale questa mattina intorno alle 6 sull'autostrada A18 la Catania Messina .Il sinistro si è verificato all’altezza del casello di Giarre, in direzione Messina, per cause da accertare l'a...

A cura di Redazione Redazione
14 giugno 2021 08:18
CAMION SI RIBALTA SULL'A18. USCITA OBBLIGATORIA ACIREALE -
News
Condividi

Incidente stradale questa mattina intorno alle 6 sull'autostrada A18 la Catania Messina .

Il sinistro si è verificato all’altezza del casello di Giarre, in direzione Messina, per cause da accertare l'autista di un Tir ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è ribaltato adagiandosi su un fianco occupando interamente la carreggiata

Il traffico, è completamente paralizzato già dal casello d’ingresso di San Gregorio.

Al momento uscita obbligatoria ad Acireale per chi deve proseguire verso Messina.

Sul posto i sanitari del 118 , i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale e agenti della polizia stradale.

 

 

 

 

Fonte foto: Acireale Social (Facebook)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047