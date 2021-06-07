CAMPOROTONDO ETNEO: CANE CADE IN UN POZZO PIENO D’ACQUA: SOCCORSO E SALVATO

Una vasca per la raccolta dell’acqua piovana, un cane meticcio di grossa taglia in pericolo: rischiava l’annegamento.Fortuna ha voluto che, nelle campagne in Via Campo Sportivo a Camporotondo Etneo,...

Una vasca per la raccolta dell’acqua piovana, un cane meticcio di grossa taglia in pericolo: rischiava l’annegamento.

Fortuna ha voluto che, nelle campagne in Via Campo Sportivo a Camporotondo Etneo, un cittadino del posto, ha notato il povero animale annaspare in quella prigione in formato pozza e ha subito dato l’allarme.

Individuato il punto, in breve sono arrivate gli uomini della Polizia Municipale Locale con in testa il comandante Sanfilippo, il Sig. Navarria titolare dell'azienda di ripristino stradale Sos Strade ed il cittadino che ha effettuato la segnalazione ed con l'aiuto degli uomini della protezione Animali sono riusciti con un'imbragatura a riportare l'animale in salvo